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Havalar hafta sonu ısınacak
[Fotoğraf: AA]
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu tekrar artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Antalya, Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonu tekrar artarak mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 09:05
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