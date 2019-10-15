Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, Muğla, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Konya'nın güneybatı çevreleri ile Karaman'ın batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesi ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının yarından itibaren azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Bu hafta yağışların genellikle öğleden sonraları kısa süreli ve yerel gökgürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber