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İstanbul'da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu15 Ekim 2019 Salı 07:04 - Son Güncelleme 15 Ekim 2019 Salı 07:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilçede 33 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35 şüpheliyi gözaltına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Sarıyer, Başakşehir, Ataşehir ve Ümraniye'de belirlenen 33 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi.
Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu operasyonu özel harekat narkotik