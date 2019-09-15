Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları,Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari hariç) ile Kırklareli'nin kuzeyi, İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Tokat ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve kuzeydoğu kesimleri ile Marmara'da 1 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Kayseri, Sivas, Ordu ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber