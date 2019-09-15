Türkiye
Erciyes'e kar yağdı15 Eylül 2019 Pazar 09:38 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 10:07
Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'na kar yağdı.
Erciyes Dağı'nda dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur ve dolu, gece kara dönüştü.
Mevsimin ilk karının yağmasıyla dağın 3 bin 400 metreden yüksek kesimleri, 3 bin 917 rakımlı zirveye kadar beyaz örtüyle kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu dağda, yağış nedeniyle hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü.
Kaynak: AA
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