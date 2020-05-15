Hava nasıl olacak? Yarınki hava durumu… 5 günlük hava tahmini…
Türkiye'de bu hafta sonu birçok bölgede hava sıcaklıkları yükselecek. Son yılların en sıcak mayıs ayının yaşanabileceği tahmin ediliyor. Peki yarın hava nasıl olacak? Hava kaç derece? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı, ülke bu hafta sonu Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarının etkisinde kalacak. Bugünden itibaren gelecek hafta sonuna kadarki süreçte Türkiye'de yağış öngörülmüyor. Havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede artacağı Karadeniz kıyıları ile doğu bölgelerinde mevsim normallerinin 5 ila 9, batı bölgelerinde ise 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Sıcaklık rekorlarına yaklaşılabilir
Bu hafta sonu Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde "son yılların en sıcak mayıs ayının" yaşanması bekleniyor. İç ve Batı bölgelerdeki birçok il ve ilçe merkezinde mayıs ayı sıcaklık rekorlarına yaklaşılabileceği ve bazı yerlerde de bu sıcaklıkların geçilebileceği tahmin ediliyor.
Hafta sonunda mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının, gelecek hafta başında Karadeniz kıyı illerinde azalmaya başlayacağı ve hafta ortasından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği öngörülüyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların gelecek hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
3 büyühşehirdeki hava durumu tahminleri
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Türkiye geneli 5 günlük hava durumu tahminleri
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17 Mayıs Pazar
18 Mayıs Pazartesi
19 Mayıs Salı
20 Mayıs Çarşamba
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