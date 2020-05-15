Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 32 dereceyi görecek
İstanbul'da sıcaklık hafta sonu 32 dereceye kadar çıkacak. Hava sıcaklığı Pazartesi gününden itibaren 25 derece olacak. Perşembe gününden itibaren ise kuvvetli yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak.
Cumartesi günü 31 dereceye ulaşacak olan sıcaklık pazar günü ise 32 dereceye çıkacak. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı 25 derece olacak.
Perşembe günü kuvvetli yağış bekleniyor
Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.
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