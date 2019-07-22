Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan'dan üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 8 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik, Hava Kuvvetlerince harekat icra edildi.

Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VR6GOPZvDW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Temmuz 2019

8 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatta bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi.

Kaynak: AA