Türkiye
Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi
16 Temmuz 2019 Salı 19:33 - Son Güncelleme 16 Temmuz 2019 Salı 19:38
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
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