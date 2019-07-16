Göçük altından çıkarılan maden işçisi, çizmeleri çamurlu diye ambulansa binmek istememişti. Bugün de Trabzon'dan benzer bir haber geldi. Kanosu alabora olan bir balıkçı kurtarıldığında sağlik ekiplerinin yardım teklifini yine aynı gerekçeyle geri çevirmeye çalıştı.

Sabahın erken saatlerinde Beşirli sahiline balık tutmaya giden 57 yaşındaki Ferit Koç, kanosunun alabora olması üzerine denize düştü.

Denizde yaklaşık 2 saat kanosuna tutunarak kurtarılmayı bekleyen Koç'u, sahilde dolgu çalışması yapan işçiler fark ederek polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, işçilerle denizde mahsur kalan Koç'u sahil kenarından yönlendirmeye çalıştı.

Sahil güvenlikte görevli Dalış TİM Komutanı Abdullah Yeltirik, suya atlayarak Koç'u kanoyla kıyıya çıkmayı başardı.

Gazetecilerin "Geçmiş olsun" temennilerine "Sağ ol" diye cevap veren Koç, yaklaşık 4 saat önce balık tutmak için denize açıldığını söyledi.

Sağlık görevlilerinin müdahale etmesi için ambulansa götürülen Koç, "Hiç oraları ıslatmayalım." diyerek araca binmek istemedi. Ancak ekiplerin ısrarı üzerine ambulansa binen Koç'a burada ilk müdahale yapıldı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen Koç, kendisini kurtarmak için gelen ekiplere teşekkür etti.

Koç, daha sonra kanosunu kıyıya çekip malzemelerini topladı.

Kaynak: AA, TRT Haber