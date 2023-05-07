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Türkiye
AA 07.05.2023 14:41

Hatay'daki zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Hatay'daki zincirleme kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıktı
[Fotograf: AA]

İskenderun-Antakya kara yolunda dün sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyonun Topboğazı mevkisinde Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı 16 ADD 920 plakalı çekici ile çarpıştıktan sonra karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyenlere çarptığı kazada yaralanan 31 kişi arasındaki Gülşen Koyuncu, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Böylelikle kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Kazada yaşamını yitiren çekicinin sürücüsü Mehmet Garip Şeyhanlı'nın cenazesi ise Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Şeyhanlı'nın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Kazada yaşamını yitirenlerden 4'ünün kimlik tespiti için de yakınlarından doku örneği alındı.

Öte yandan, askere gidecek üç kişinin otobüslere bindirilerek uğurlanması için yakınlarının kazanın olduğu bölgede bir araya geldiği öğrenildi.

Kazada yaralanan 30 kişinin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

İskenderun-Antakya kara yolunda dün sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DF 6798 plakalı kamyon, Topboğazı mevkisinde Mehmet Garip Şeyhanlı'nın kullandığı 16 ADD 920 plakalı çekici ile çarpışmıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarpmış, olayda 12 kişi ölmüş, 3'ü ağır 31 kişi de yaralanmıştı.

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