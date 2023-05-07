Uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçenin Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, mahallede belirlenen adreslere ‘Nane’ adı verilen operasyon düzenledi.

25 şüpheli gözaltına alındı

Adreslerde ve metruk binalarda eş zamanlı yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler, 1 hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 TL ile 94 tabanca mermisi ele geçirdi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10 kişi tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.