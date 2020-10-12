Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gün önce Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan orman yangınında zarar gören vatandaşlara psikososyal destek ekibince destek verildi.

Yaklaşık 50 ekibin 3 ilçede yürüttüğü çalışmalarda, 320 hanede 1106 kişi ile görüşülerek ihtiyaçları tespit edildi ve psikolojik destek sağlandı.

Açıklamada, ekiplerin çalışmalarını bölgede sürdürmeye devam edeceği ifade edildi.