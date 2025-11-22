Duman 11.3ºC Ankara
AA 22.11.2025 06:36

Hatay'da yangın çıkan binada 2 kişi hayatını kaybetti

Hatay'ın Belen ilçesinde 7 katlı binada çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi dumandan etkilendi.

Hatay'da yangın çıkan binada 2 kişi hayatını kaybetti

Fatih Mahallesi'nde bir binanın zemin katındaki otomobil satış ve bakım merkezinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonucu dumanlar tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangında mahsur kalan bina sakinlerini merdivenle kurtardı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 14 kişi de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Belen Kaymakamı Onur Şan ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül de yangının çıktığı binada incelemede bulundu.

