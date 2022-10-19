Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 07:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay’da su tahliye kanalına düşen çocuğu itfaiye kurtardı
[Fotograf: AA]
Hatay’ın Defne ilçesinde balık tutmaya çalışırken su tahliye kanalına düşen çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Asi Nehri kenarında balık tutmaya çalıştığı sırada dengesini kaybeden 14 yaşındaki D.H. su tahliye kanalına düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, çocuğu halat yardımıyla kanaldan çıkardı.
Hafif yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Hatay
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