İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda, 2 yaşındaki kız çocuğunun doğum günü kutlanıyordu. Salonda kutlama yapıldığı sırada iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kavga dönüştü. Çıkan kavga sokakta da devam ederken E. U. ve E.Y. isimli kişiler silahla, E.S., F.S. ve B.U. isimli kişiler de bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.