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Hatay'da orman yangını

Hatay Antakya'da çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Hatayda orman yangını

Hatay Antakya'ya bağlı Kisecik Mahallesi Radar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 20 itfaiye ve ilk müdahale aracı, 10 su tankı, 4 dozer, 10 teknik eleman ve yaklaşık 300 söndürme işçisiyle müdahale edilmeye başlandı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaptığı açıklamada, alınan orman yangını ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek çalışmalara başladığını belirtti.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan çalışmalarını yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Ketmen, yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediğini kaydetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: söndürme, orman yangını, hatay, Antakya
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