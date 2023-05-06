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Türkiye
AA 06.05.2023 20:37

Hatay'da kamyon 11 araca çarparak durabildi: 12 ölü, 31 yaralı

Hatay'da çekiciyle çarpışan kamyon karşı şeride geçip 11 araca çarparak durabildi. Kamyondaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 12 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 31 kişi yaralandı.

İskenderun-Antakya kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Topboğazı mevkiinde bir çekici ile çarpıştı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, karşı şeride geçerek yol kenarında asker uğurlama töreni için bekleyen 9 otomobil ve 2 minibüse çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralananları hastanelere kaldırdı.

Kazanın ardından alev alan kamyon ve bir minibüsteki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


 

Bakan Koca: 12 vatandaşımız hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 31 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Antakya’nın Topboğazlı mevkiinde yaşanan zincirleme trafik kazasında bir kamyonla otobüste yangın meydana gelmiş, 12 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Olay yerine 22 ambulans ve 3 UMKE Ekibi görevlendirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıların sağlıklarına en kısa sürede kavuşmaları için elimizden geleni yapacağız. Her birine geçmiş olsun diyorum." 

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Hatay Trafik Kazası
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