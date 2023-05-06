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Türkiye
AA 06.05.2023 20:32

6 Şubat'tan itibaren Türkiye ve çevresinde 33 bin 77 deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 6 Şubat-6 Mayıs tarihlerinde 33 bin 77 deprem meydana geldiğini bildirdi.

6 Şubat'tan itibaren Türkiye ve çevresinde 33 bin 77 deprem meydana geldi

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6 Şubat Kahramanmaraş Pazarcık 7,7 ve Elbistan 7,6 depremlerinden sonra 6 Şubat-6 Mayıs tarihleri arasında 33 bin 77 deprem meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye ve yakın çevresindeki deprem aktivitesinin AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat izlendiği belirtildi.


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