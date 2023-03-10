Deprem sırasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki evinden çıkan fakat sokakta başka bir binanın üzerlerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan Mertcan Dükkel, 24 saati aşkın süre sonunda kurtarıldı.

Annesi ve ablası depremde yaşamını kaybeden Mertcan, getirildiği Hatay Dörtyol Devlet Hastanesinde depremin ilk gününden itibaren gönüllü görev yapan Bilkent Şehir Hastanesi ortopedi uzmanı Prof. Dr. Ali Öçgüder ve ekibince ameliyata alındı.

Ciddi yaşamsal riski bulunan, hipotermi geçiren Dükkel, "kaybettik" diye düşünüldüğü esnada kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Hayati tehlikeyi atlatan ancak bu kez de bacağını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocuk, ambulans uçakla sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde kendisini yaşama döndüren doktorlarıyla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşadı. Doktorları, burada uyguladıkları tedaviyle Mertcan'ın bacağını da kurtardı.

Mertcan ve babası, yaşadıkları zor günleri ve artık aileden biri gibi gördükleri doktorları Ali Öçgüder'le karşılaşma süreçlerini anlattı.

"'Baba kurtar' diye bağırıyorlardı"

Baba Ali Dükkel, deprem sırasında eşi, kızı ve Mertcan'ın kapıyı açıp hızla dışarı çıktığını, kendisinin ise onların arkasında kaldığını belirterek "Dışarı çıktığımda başka bir apartmanın altında kalmışlardı, her yer kapkaranlıktı, sesleri geliyordu. Eve koşup telefon aldım, ışığını enkaza tuttum, kızım, oğlum, hanımım hepsi 'kurtar' diye bağırıyordu. Molozları kaldırmaya çalıştım, çevreden yardım istedim, hiçbirimiz giremedik enkaza." dedi.

Uzman çavuş olan büyük oğlunun Siirt'ten Hatay'a geldiğini, o gün hep birlikte çabalayarak oğlunu 1,5 gün sonra çıkarabildiklerini söyleyen Dükkel, gözyaşları içinde "Mertcan'ın ayağının üzerine kolon düşmüştü, önce vücudunun bir kısmı çıkarıldı, böyle kurtarıldı. Hanımımla kızımın bu süreçte sesi kesilmişti, maalesef onları kaybettik." diye konuştu.

"Oğlumu hastane önünde kucakladıkları gibi ameliyathaneye koştular"

Önce başka bir hastanede müdahalede bulunulup taburcu edilen Mertcan'ı durumu tekrar kötüleşince taksiyle Dörtyol Devlet Hastanesine götürdüğünü anlatan Dükkel sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa Akkaya ve Ali Öçgüder hocam, gece yarısı geldiğimiz hastane önünde çocuğumu taksinin içinden kucaklayıp içeri koştu, 'Ameliyata alıyoruz' dediler. Uzun süre bekledikten sonra Ali hocamı görüp 'Çocuğum nasıl?' diye sordum, 'Hâlâ müdahale ediyoruz.' dedi. Bir süre sonra tekrar yanıma gelip bana sarıldı, 'Kusura bakma kardeşim, Mertcan'ın kalbi durdu, cihaza bağladık, durumu çok ağır, kaybedebiliriz.' dedi. Varsa yakınlarımızın gelmesini istedi. Oğlum üç gün yoğun bakımda yattı, hep abisi girdi yanına ama sonra iyileşmeye başladı, makineden ayrıldı, servise çıkarıldı."

Sonra oğlunun ileri tedavisi için uçak ambulansla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildiğini anlatan Dükkel, "Hocalarımızdan Allah razı olsun, onlar sayesinde önce Hatay'da hayatı, şimdi de Ankara'da ayağı kurtuldu. Şu an çok iyi, doktorlarımız herhangi bir risk kalmadığını, buradan oğlumu yürüterek taburcu edeceklerini söylediler." ifadesini kullandı.

"Doktorlarımı Ankara'da tekrar görmek beni çok mutlu etti"

15 yaşındaki Mertcan Dükkel de sağlığına kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak duygularını şöyle dile getirdi:

"Enkaz altında kalmak çok zordu. Bacağımı kaybetme ihtimalim vardı. Şimdi çok şükür iyiyim, Ankara'ya geldiğimden beri durumum düzeldi, ameliyat oldum, o riski de atlattım bu sayede. İnşallah buradan yürüyerek çıkacağım. Hatay'da hayatımı kurtaran doktorlarımı Ankara'da tekrar görmek beni çok mutlu etti. Yakınımdan daha yakın birini görmüş gibi hissettim, çok teşekkür ediyorum."

Mertcan 11. sınıf öğrencisi olduğunu, sağlığına kavuşup en kısa sürede okuluna dönmeyi hayal ettiğini belirtti.

"Mertcan'ı röntgeninden tanıdım, çok şaşırdım"

Prof. Dr. Ali Öçgüder ise Hatay'daki Dörtyol Devlet Hastanesine getirilen Mertcan'ın uyluk kemiğinde kırık olduğunu, bu nedenle ameliyata aldıkları çocuğun aynı zamanda hipotermi geçirdiğini ifade etti.

Onu ameliyathanede ısıtabilmek için çabaladıklarını, bir yandan elleriyle ayaklarını tutarken, bazı ekip arkadaşlarının üzerindeki montu çıkarıp çocuğun üzerine örttüğünü dile getiren Öçgüder solunum sıkıntısı nedeniyle Mertcan'ın entübe edildiğini, yoğun bakıma alındığını ve burada duran kalbinin müdahaleyle tekrar çalıştırıldığını söyledi.

Mertcan'ın durumunu Ankara'ya döndüğünde de hep merak ettiğini vurgulayan Öçgüder, "Ankara'ya hastaneye döndüğümde Dörtyol'dan arayıp 'Sana bir hasta göndereceğiz.' dediler. Hasta bilgilerini yönlendirmiştim, 2-3 saat sonra telefonuma bir röntgen geldi. Ameliyatını yaptığım Mertcan'ı röntgeninden tanıdım, çok şaşırdım. Bir baktım bizim hastanemizde. Şimdi durumu gayet iyi, inşallah onu hastanemizden yürüyerek çıkaracağız. " şeklinde konuştu.