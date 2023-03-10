Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı komşu iki köy Öğütlü ve Boyundere. Aralarında kuş uçuşu yaklaşık 4 kilometre mesafe var.

Depremden önce birbirinin görüş açısında olmayan iki köyde deprem sabahı bu durum değişti. İki köyün arasındaki Yamaçbağları tepesi depremle birlikte çöktü.

Köylüler, manzaralarındaki bu değişiklik karşısında şaşkın. Daha önce ufukta görünmeyen komşu köyü artık izleyebiliyorlar. Öğütlü ve Boyundere sakinleri depremle birlikte artık yeni bir görüş açısına sahipler.

"Gece dahil Boyundere’nin ışıklarını bile göremiyordum"

Köy sakinlerinden Abuzer Tufan, "Ben kalktığımda gece dahil Boyundere’nin ışıklarını göremiyordum. Geçen gün komşumuz umreden gelmişti, yanına gittim oturdum. Oradan fark ettim, dedim siz farkında mısınız? Boyundere görünüyor. Onlar da baktılar, 'Hakikaten biz de göremiyorduk ama şu anda Boyundere görünüyor' dediler. Büyük ihtimalle bizim tahminimiz bizim bu dereyle Yaylım’ın bu tarafındaki tepe Yamaçbağları tepesi inmiş, ilk önce görünmüyordu şimdi görünüyor" ifadelerine yer verdi.

Artık ilçe merkezi de görünüyor

Köylüler komşu köyün yanı sıra Tut ilçesini de artık görebiliyorlar.

Yasin Orhan ise,"Tut ilçemizde daha önce sadece gemi dediğimiz yerde ışıklar vardı, gece sadece ışıkları görüyoruz ama şimdi Tut’un genelini çıplak gözle gündüz gözüyle görebiliyoruz" dedi.

Köy halkından Halil Özmen de, durumu şöyle anlattı:

"Bizim köyün elektrikleri kesildiğinde gece kışın falan biz oraya bakıyorduk elektrik gitmiş gitmemiş, iki tane ev görünüyordu. Şimdi ise Tut ilçesinin hepsinin ışığı görünüyor. Komşu köy Boyundere’de de durum aynı. Boyundereliler de artık komşu köyü görebiliyorlar."

Köydekiler karşı köyü arıyor: Bizi görüyor musunuz?

İki köyün sakinleri şimdilerde elde telefon komşu köyü izliyorlar. Sorular birbirinin aynı: Bizi görüyor musunuz?

Kamera: Nurullah Geylani

Dron: Uğur Bulut