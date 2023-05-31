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Türkiye
AA 31.05.2023 15:18

Hatay'da hasarlı minarenin kontrollü yıkımında 2 iş yeri ve 1 kamyon zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar oluşan Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında savrulan parçalar 2 iş yeri ve 1 kamyona zarar verdi.

Hatay'da hasarlı minarenin kontrollü yıkımında 2 iş yeri ve 1 kamyon zarar gördü
[Fotograf: İHA]

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından hasar tespit çalışması yapan ekipler, Numune Evler Mahallesi'ndeki Numune Camisi'nin minaresinin riskli olduğunu belirledi.

Kontrollü yıkımına karar verilen minarenin şerefesine halat bağlandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İş makinesiyle yapılan yıkım sırasında minarenin bir kısmı, park halindeki hafriyat kamyonunun üzerine devrildi, savrulan taş parçaları da 2 iş yerinde hasara yol açtı.

Ekipler cami çevresinde hasar tespit ve temizlik çalışması yaptı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

İşletme sahibi Bülent Özkan, olayı az hasarla atlattıklarını söyledi.

Yıkım ise bir iş yerinin güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıdı.

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