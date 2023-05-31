Hatay'da hasarlı minarenin kontrollü yıkımında 2 iş yeri ve 1 kamyon zarar gördü

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından hasar tespit çalışması yapan ekipler, Numune Evler Mahallesi'ndeki Numune Camisi'nin minaresinin riskli olduğunu belirledi.

Kontrollü yıkımına karar verilen minarenin şerefesine halat bağlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İş makinesiyle yapılan yıkım sırasında minarenin bir kısmı, park halindeki hafriyat kamyonunun üzerine devrildi, savrulan taş parçaları da 2 iş yerinde hasara yol açtı.

Ekipler cami çevresinde hasar tespit ve temizlik çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

İşletme sahibi Bülent Özkan, olayı az hasarla atlattıklarını söyledi.

Yıkım ise bir iş yerinin güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıdı.