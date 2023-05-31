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Türkiye
AA-İHA 31.05.2023 15:16

İstanbul’da 10 milyon TL'lik "kaçak ilaç" operasyonu

İstanbul Pendik'te kaçak ilaç operasyonu düzenlendi. Kaçak yollardan kanser, genetik ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 15 bin 289 kaçak ilaç ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan ilaçlarla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul’da 10 milyon TL'lik "kaçak ilaç" operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılığına yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında, kaçak yollardan kanser, genetik ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların Pendik'teki bir adrese getirildiğini belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreste kaçak olduğu belirlenen 15 bin 289 ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçen tıbbi malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lirayı bulduğu öğrenildi.

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