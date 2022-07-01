Hatay Deniz Otobüsü'nden (HADO) yapılan açıklamada, Sinan Paşa feribotunda teknik bir arıza yaşandığı belirtildi.

Feribotun tersaneye alınarak gerekli müdahalelere başlandığı aktarılan açıklamada, "Bu sebeple bugün saat 13.00 Girne-Hatay seferimiz ile 3 Temmuz'da saat 23.45 Hatay-Girne seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. İstenmeyen bu durum nedeniyle özür diler, yolcularımızın can güvenliğinin birincil önceliğimiz olduğunu vurgulamak isteriz" ifadeleri kullanıldı.