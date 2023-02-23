Depremde büyük yıkıma uğrayan Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Çadır ve konteyner kentlerin kurulduğu bölgeye, Aydın'ın Bozdoğan Kaymakamlığı öncülüğünde, konargöçerlerin kullandığı kıl çadırlar getirildi.

İlçeden gönderilen uzman ekipler, "Yörük çadırı" olarak da bilinen kıl çadırları, zemin çalışmalarının tamamlandığı yere kısa sürede kurdu.

12 metrekarelik çadırlarda, 4 kişilik ranza, yatak, masa ve sandalyenin yanı sıra soba yer alıyor. Alanın ortasına kurulan otağ ise yemekhane ve sosyal alan olarak değerlendirilecek. Alanda ayrıca çok sayıda seyyar tuvalet ile banyo kabinleri yer alıyor.

[Fotoğraf: AA]

250 kişi barınacak

Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, ilçede kamu ve vatandaşın desteğiyle temin edilen çadırların kurulumunun tamamlandığını söyledi.

Çadırların Bozdoğan yöresine özgü olduğunu belirten Başkapan, "Bozdoğan veya Yörük çadırı diye tabir edilen çadırlar, keçi kılı ve bir miktar da polyester eklenerek yapıldı. Kıl çadırı, kışın sıcak, yazın serin tutmak noktasında etkili" dedi.

Başkapan, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un talimatıyla projeye süratle başladıklarını aktararak, "Bozdoğan halkı, kamu kurumları, belediye ve esnafın desteği oldu. Sona geldik, bugün çadır kentimizi vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Zemini ahşap çam keresteden yaptırdık. Beş kişinin kalmasına uygun, ranzaları, somyası, sobası ve masa ile sandalyesi mevcut" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Çadır kentin ortasında 100 metrekarelik yemek alanı bulunduğunu dile getiren Başkapan, "Vatandaşlarımız bu süreci devletimizin desteğiyle atlatana kadar çabalarımız sürecek. Ortalama 250 kişilik yaşam alanı olacağını düşünüyoruz. Türk milletinin hizmetindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı günleri el birliğiyle atlatacağız" ifadelerini kullandı.