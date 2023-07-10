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Türkiye
AA 10.07.2023 15:50

Hatay’da depremzede besicilere hayvan desteği

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayvanları telef olan 73 besiciye 1420 küçükbaş verildi.

Hatay’da depremzede besicilere hayvan desteği
[Fotograf: AA]

Kırıkhan Hayvan Pazarı'nda düzenlenen programda, "asrın felaketi"nden etkilenen besicilere küçükbaş hayvan dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, depremin ardından zarar tespiti için gerekli adımların hızla atıldığını söyledi.

Çalışmaların hayvan kayıt sistemi üzerinden yapıldığını ifade eden Çolakoğlu, "İlimizde toplam 7 bin 229 hayvanımızın telef olduğu tespiti yapıldı. Hayvanlarımızdan şu ana kadar 3 bin 42'sini Hassa ilçemizde dağıttık. Bugün de 73 besicimize 1420 küçükbaş hayvanımızın teslimatını yapıyoruz" diye konuştu.

Çolakoğlu, teslimatı yapılacak diğer küçükbaş hayvanları da tarımsal işletmelerden sağlayıp dağıtmaya devam edeceklerini anlattı.

Hatay Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Bağrıyanık da üreticilerin zararlarının hızla karşılanmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Hayvan dağıtım programına TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da katıldı.

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Hatay Besicilik
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