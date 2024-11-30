Parçalı Bulutlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.11.2024 16:26

Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da yıkılan apartmanın müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Yunus İstanbul'da gözaltına alındı.

Hatay'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma" suçundan 44 arama kararı verilen müteahhit Mehmet Yunus'un Şişli'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, depremde yıkılan 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Yunus'u, Şişli'de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Hatay Deprem
Sıradaki Haber
Telefon dolandırıcılarının 874 yıla kadar hapsi istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün olmadığı bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz
16:40
HIV/AIDS'e yönelik Gönüllü Test Merkezlerinin sayısı 10'a ulaşıyor
16:30
TMO, 90 gün vadeli arpa ve yulaf satışı yapacak
15:21
Telefon dolandırıcılarının 874 yıla kadar hapsi istendi
14:51
Yüksek hızlı trenler bugüne kadar 93 milyon yolcu taşıdı
14:48
İstanbul havalimanları yolcu sayısında 100 milyonu aştı
"İstanbul Mushafı" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor
"İstanbul Mushafı" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor
FOTO FOKUS
13 terörist etkisiz hale getirildi
13 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ