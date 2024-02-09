Çok Bulutlu 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.02.2024 00:36

Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

Hatay'da depremde yaşamını yitirenler anıldı
[Fotograf: AA]

İlçede faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunca, İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda, depremde yaşamını yitirenler anısına "Vefa Gecesi" düzenlendi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, programda yaptığı konuşmada, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Milletin birliğine zeval gelmemesi temennisinde bulunan Özel, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, kaymakamlar, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AK Parti İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez ile kent protokolü katıldı.

ETİKETLER
Asrın Felaketi Deprem Hatay
Sıradaki Haber
Manisa'da midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:10
İstanbul'da sahilde kayalıklara düşen kişi yaralandı
01:07
Pentagon: 40'tan fazla İran yanlısı grup üyesi öldürüldü veya yaralandı
00:38
Adana'da seyir halindeki tır yandı
00:36
Manisa'da midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
00:21
İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi
00:16
İran, ABD'nin Bağdat saldırısını "terör eylemi" olarak nitelendirdi
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
İsrail saldırıları nedeniyle okullara sığınan Filistinli aileler, kısıtlı imkanlarla yaşamını sürdürüyor
FOTO FOKUS
İzmir'de tır minibüsle çarpıştı: 3 ölü
İzmir'de tır minibüsle çarpıştı: 3 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ