Açık 4.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 06.01.2025 19:49

Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki kişiyi ısıran köpekte kuduza rastlanması üzerine bir mahalle karantinaya alındı.

Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde yaşayan Mehmet Akkuş'a ait köpek, 10 ve 52 yaşlarındaki 2 kişiyi ısırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince gözetim altına alınan ve bir süre sonra ölen köpekte kuduz tespit edildi.

Bunun üzerine mahalle "Kuduz Riskli Alan" ilan edilerek karantina uygulaması başlatıldı.

Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Aşılanan 2 kişinin durumu takip ediliyor

Aşılanan ve sağlık durumları iyi olan 2 kişinin sağlık durumu ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilgili aile hekimince düzenli takip ediliyor.

Öte yandan ekipler, mahallenin giriş ve çıkışına "kuduz risk bölgesi" yazılı tabelalar astı.

ETİKETLER
Hatay Köpek Karantina
Sıradaki Haber
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:57
Samsun'da köpekten kaçan çocuğa araç çarptı
20:12
Kanada Başbakanı Trudeau istifasını duyurdu
19:05
Gazze’de bir bebek daha donarak hayatını kaybetti
20:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz
17:53
Katil İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu: 40 Filistinli yaralandı
17:51
Almanya'da yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,6 ile beklenenden fazla arttı
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
FOTO FOKUS
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ