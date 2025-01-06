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Türkiye
AA 06.01.2025 17:44

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan 07.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan 13.00 ve 17.00 seferlerinin ise olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Geyikli-Bozcada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00 ve 10.00, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri yapılacağı, Geyikli'den 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağı bildirildi.

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