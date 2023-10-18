Çok Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.10.2023 13:13

Hatay'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 68 düzensiz göçmen yakalandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 68 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından 68 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Uygulamada ayrıca, aranma kaydı bulunan biri Suriyeli 25 kişi de yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Hatay
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da minibüs devrildi: 14 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Hastane saldırısının failleri ve destekçileri yargılanmalı
14:19
İsrail'in vahşeti dünya basınına nasıl yansıdı?
14:17
Bakan Kacır: İhracatımızın lokomotifi imalat sanayimizdir
14:12
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları bölge ekonomisini de çökertti
14:09
Rusya: Sivillere yönelik her türlü şiddet kabul edilemez
14:08
İsrail'in Gazze şiddetinde son durum
Kars'ta atlarla gösteri yapan ciritçiler yeni sezona hazırlanıyor
Kars'ta atlarla gösteri yapan ciritçiler yeni sezona hazırlanıyor
FOTO FOKUS
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
ABD Başkanı Joe Biden İsrail’e ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ