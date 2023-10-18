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Türkiye
AA 18.10.2023 12:00

Sinop'ta minibüs devrildi: 13 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Sinop'ta minibüs devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sinop'un Boyabat ilçesinden Kastamonu yönüne giden Süleyman Yücel'in kullandığı minibüs, Hacıahmeti köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile araçta bulunan işçiler Şükrü Gökmen, Emrah Kirenci, Fahrettin Hıdır, Enis Özen, Recep Kan, Turan Tüylü, İzzet Karakoyun, Hakan Vural, Ferhat Aşçıoğlu, Doğan Can Akkuş, Kamil Çok ve Halit Çok yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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