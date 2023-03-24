6 Şubat'ta yaşanan depremler nedeniyle kentin hasar gören su ve kanalizasyon altyapısının eski haline kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.

İstanbul, Ankara, Konya ve Antalya'dan gelen su ve kanalizasyon idaresi ekiplerince, moloz yığınları nedeniyle su verilemeyen bölgelere çeşmeler yerleştiriliyor.

Hem enkaz alanlarında çalışanlar hem de depremzedeler, kullanma suyu için bu çeşmelerden faydalanıyor.

Su temininde ciddi sorunlar yaşandı

Kentte su ve kanalizasyon çalışmalarından sorumlu koordinatör olarak görevlendirilen Amasya Valisi Mustafa Masatlı, tarihin en büyük felaketlerinden birinin yaşandığını söyledi: Yaşanan büyük afet sonrasında Hatay'da su şebeke altyapısı büyük tahribata uğramış ve depremden etkilenen vatandaşlarımız su temininde ciddi sorunlar yaşamıştır.

Enkaz alanlarının yoğun olduğu bölgeler için alternatif çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Masatlı şöyle konuştu:

Vatandaşlarımızın temiz kullanım suyuna erişimlerini sağlamak bakımından farklı bir yöntem izleyerek, şehrimizin ana caddeleri ve sokaklarındaki enkaza yakın yaşam alanlarına sokak çeşmeleri yaptırmış bulunuyoruz. Enkaz alanlarından dolayı su veremediğimiz bölgelere şu an itibarıyla 459 çeşme yaptırdık. Halkımız çeşmeler vasıtasıyla kullanma suyuna erişim sağlamaktadır.

Masatlı ayrıca ilçelere verilen suların arıtma tesisinde arıtılıp klorlandıktan sonra şebekeye aktarıldığını sözlerine ekledi.