Hatay yeniden ayağa kalkıyor

Bakan Kurum, NSosyal'deki hesabından Antakya'daki Atatürk Caddesi'nin yeni görüntülerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yeniden göz kamaştırıyor." ifadesini kullandı.

Atatürk Caddesi'nde 5 bin 933 bağımsız bölümün inşası sürüyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, deprem bölgesinde en fazla ev ve iş yerinin inşa edildiği Hatay'da, bugüne kadar 75 bin 706 konut, 2 bin 507 iş yeri ve 8 bin 541 köy evi olmak üzere toplam 86 bin 754 bağımsız bölümün teslim edildiği bildirildi.

Öte yandan, yıl sonuna kadar Hatay'da 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımının tamamlanacağı kaydedildi.

Antakya merkezde Atatürk Caddesi'nde, TOKİ ve Emlak Konut GYO işbirliğiyle cadde ve çevresindeki çok sayıda ev ve iş yerinin tamamlanma aşamasına geldiği belirtilen açıklamada, 4 bin 121'i konut, 1812'si iş yeri ve ofis olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölümün inşasının devam ettiği bildirildi.

Tarihi Uzun Çarşı "Yayladağ Taşı" ile inşa ediliyor

Açıklamada, kentin simge merkezlerinden biri olan Tarihi Uzun Çarşı'nın da inşa çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

TOKİ'nin yürüttüğü proje kapsamında Uzun Çarşı'nın ilk etabında Antakya mimarisine uygun zemin+1'i geçmeyecek şekilde iş yerlerinin inşa edildiği aktarılan açıklamada, proje kapsamında Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birimin inşasının devam ettiği belirtildi.

Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında, Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanıldığı ve çarşının ilk etabının kasım ayında teslim edilmesinin beklenildiği bildirildi.

Açıklamada, "dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi" olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde de yine TOKİ tarafından 12 ada içerisinde 20 bin 390 metrekare alanda 280 dükkan, 69 konut, 1 okul ve 2 otel olarak inşa çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Çöken İskenderun Sahili'nde de düzenleme

Açıklamada, deprem sırasında 80 santim çökme oluşan İskenderun Sahili'nde de Bakan Kurum'un talimatıyla Türkiye'nin en büyük sahil düzenleme projesinin yürütüldüğü kaydedildi.

İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi kapsamında, yaklaşık 3,5 kilometrelik sahil şeridinde 303 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları yapıldığı kaydedilen açıklamada, proje alanının yüzde 50'sinden fazlasının yeşil alanlardan oluşacağı, çocuk oyun alanlarının, spor sahalarının, seyir alanının, kıyı yürüyüş alanının, Akdeniz bahçelerinin, sahil restoran ve kafeteryalarının, çok amaçlı meydan ve otoparkların yer alacağı bildirildi.

Projenin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşası sürüyor

Hatay'ın depremde hasar gören kanalizasyon altyapısının da yenilendiği ve Defne ilçesinde Büyükçat mevkisinde İLBANK, Emlak Konut GYO ve Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ileri biyolojik arıtma tesisi kurulma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Defne'den başlayan ve Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca 11,2 kilometre uzunluğunda 5,6 metre çapındaki Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşasının sürdüğü ifade edilen açıklamada, 180 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisinin tamamlanmasıyla Hatay'ın kanalizasyon sorununun çözüme kavuşacağı ve Asi Nehri'nin kirlilik sorununun ortadan kalkacağı belirtildi.

Öte yandan Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün, depremin ardından Hatay'ın Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye'nin ilk kırsal uydu kentini kurduğu ifade edilen açıklamada, depremde zarar gören Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 21 mahalledeki vatandaşlar için Cumhuriyet Mahallesi'nde 777 köy evinin yapımının büyük oranda tamamlandığı bildirildi.

Deprem bölgesinin 3. büyük şantiyesi Dikmece'de

Açıklamada, TOKİ'nin Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde 4 milyon 952 bin metrekarelik alana, deprem bölgesinin en büyük üçüncü şantiyesini kurduğu anımsatılarak, çalışmaların 6 bin 100 kişilik ekiple 7/24 esasıyla sürdüğü ve depreme dayanıklı radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 3+1 şeklinde inşa edilen 14 bin 489 konuttan 9 bin 547'sinin tamamlandığı kaydedildi.