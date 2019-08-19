Kaza, 14 Ağustos günü saat 13.00 sıralarında, Osmaniye- Gaziantep D-400 yolu Çağşak Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Şehir merkezinden Bahçe ilçesi yönüne giden Abdurrahman Ünaldı yönetimindeki 44 HD 388 plakalı otomobile, aynı yönde olan ve hatalı sollama yapan sürücü U.E. (44) yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazaya neden olan araç olay yerinden kaçarken, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, savrularak yolun kenarındaki mısır ekili tarlaya devrildi.

Emniyet kemeri takılı olan sürücü Abdurrahman Ünaldı hafif yaralanırken, kaza anı ise araç içi kamerasına anbean kaydedildi.

"Emniyet kemeri sizi hayata ve sevdiklerinize bağlar"

Tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilen Ünaldı, trafikte dikkat edilmesi gereken iki noktanın emniyet ve saygı olduğunu vurgulayarak, "Unutmayalım ki araca bindiğimizde ilk iş aracı çalıştırmak değil emniyet kemeri takmak olsun. Trafiğe çıkıldığında kendinize duyulmasını istediğiniz saygıyı, sizde çevrenizdeki diğer sürücülere ve yayalara göstermelisiniz. Kimsenin canı yanmasın, kimsenin malına bir zarar gelmesin. Emniyet kemeri sizi hayata ve sevdiklerinize bağlar" dedi.

Kaynak: DHA