Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 31 Mart Yerel Yönetimler seçimleri öncesinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve seçimlerden sonra göreve gelen HDP Belediye Başkanı tarafından göreve tekrar iade edilen terör örgütleriyle iltisaklı 29 memur yeniden görevden uzaklaştırıldı.

Bu kapsamdaki 8 işçinin de iş akitleri askıya alındı.

Ayrıca, terör operasyonunda gözaltına alınan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selda Aydın Baran görevden uzaklaştırıldı. 2 başkanlık danışmanının da görevlerine son verildi.

Görevden uzaklaştırılan personel ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma işlemleri başlatıldı.

Kaynak: TRT Haber