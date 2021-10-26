Eşrefpaşa Hastanesi acil servisine iğne yaptırmaya gelen N.D. isimli kişi, işlemin geç yapıldığı iddiası üzerine sağlık çalışanları ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi nedeniyle araya güvenlik görevlileri girdi. Bunun üzerine daha da sinirlenen kişi, güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt'a saldırdı.

Başına darbe alan Caner İrat’ta yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi. Güvenlik görevlileri N.D.'den şikayetçi oldu. Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kimsenin sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkı yok"

Saldırının ardından hastanenin başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, acil servis önünde basın açıklaması yaptı.

Başhekim Op. Dr. Demirel, "Her seferinde sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı direneceğiz. Biz hiç tanımadığımız kişilere canımız pahasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kimsenin de bize, bu kutsal görevi yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkı yok. Sağlıkçılar için yetersiz olan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hastanemizde daha önce görevli olan güvenlik kuvvetlerinin tekrar görev yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili yazışmaları yaptık ve yapıyoruz. Yeter ki hastanemizde 24 saat polis görevli olsun" dedi.