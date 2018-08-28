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Hasta ziyaretinden dönerken kaza yaptılar: 13 yaralı

İstanbul'a hasta ziyaretine geldikten sonra Erzurum'a dönmek için yola çıkan ailenin içerisinde bulunduğu minibüs ile tırın karıştığı kazada biri çocuk, 13 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2018 Salı 07:35





