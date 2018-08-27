Et ve Süt Kurumundan "karantina" açıklaması

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Ankara Gölbaşı'nda bulunan özel sektöre ait bir işletmeye Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 3 bin 959 adet büyükbaş kesimlik hayvan getirtildiği belirtildi.

"Etlerin piyasaya sürülmesi söz konusu değildir"

Kesimi yapılan söz konusu hayvanların veteriner hekimler tarafından muayenesinin yapıldığının ifade edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan muayene sonucu numune alınarak Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne gönderilmiş ve sonuç anthrax (şarbon) yönünden pozitif çıkmıştır. Kesilen hayvanlara ait karkas etler Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanları gözetiminde imha edilmiş, işletmeye karantina uygulanarak tüm giriş ve çıkışlar yasaklanmış, geriye kalan hayvanların aşılama işlemleri tamamlanmıştır.

Söz konusu etlerin piyasaya sürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Hastalığın çiftlik dışındaki başka hayvanlara bulaşmaması için de gerekli bütün tedbirler alınmış olup, endişe edecek bir durum bulunmamaktadır."

Kaynak: AA