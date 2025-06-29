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Türkiye
AA 29.06.2025 05:08

Hasan Dağı'nda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, kayıp düşmesi sonucu başından yaralandı. Mahsur kalan Sılay ve beraberindeki 3 kişi, ekiplerce kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Hasan Dağı'nda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı sırada düşerek başından yaralanan eski Hatay Milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve beraberindeki 3 kişinin yeri tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Sılay ve beraberindeki 3 kişi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezine getirildi.

Hasan Dağı'nda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Sılay ve beraberindekilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastaneye gelerek Sılay'ı ziyaret etti.

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