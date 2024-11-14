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Türkiye
AA 14.11.2024 15:31

Hamile kadın ve 2 çocuğunu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile kadın ve 2 çocuğunu silahla öldürüp cansız bedenlerini ormanlık alana gömdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Hamile kadın ve 2 çocuğunu öldüren sanığa 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Turgay Kaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu.

Cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü

Kaya, savunmasında, ölen Selma Abacı'nın dini nikahlı eşi, çocukların da babası olduğunu belirterek cinayeti kendisinin işlemediğini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanığı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

İskenderun'da 6 Şubat'ta 7 aylık hamile Selma ile çocukları Sait Kerim (2) ve Hamza Azat Abacı'dan (1) haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri çalışma başlatmıştı. Anne ve çocuklarının, silahla öldürüldükten sonra ormanlık alanda toprağa gömüldüklerini belirleyen ekiplerce gözaltına alınan Turgay Kaya tutuklanmıştı.

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