Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halkapınar-Çiğli İZBAN seferleri yapılamıyor
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Turan istasyonu yakınında bir yük treninin vagonlarının raydan çıkması nedeniyle Halkapınar-Çiğli arasında İZBAN seferleri gerçekleştirilemiyor.
İzmir'den Manisa istikametine giden bir yük treninin 4 vagonu Turan istasyonuna gelmeden raydan çıktı. Bölgede çalışma başlatan ekipler, treni hatta almak için çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan İZBAN'dan yapılan açıklamada, hat üzerinde yaşanan sorun nedeniyle Turan istasyonundan tren geçişinin sağlanamadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Aliağa yönünden gelen trenlerimiz Çiğli, Torbalı yönünden gelen trenlerimiz Halkapınar İstasyonu'nu son istasyon olarak kullanıyor. Halkapınar-Çiğli arasında ise otobüslerle takviye yapılıyor."
Etiketler: İzmir
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