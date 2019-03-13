Türkiye

Haliç'te yelkenli tekne battı

13 Mart 2019 Çarşamba 14:07 - Son Güncelleme 13 Mart 2019 Çarşamba 14:32

İstanbul Haliç’te yelkenli bir tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 2 kişiyi kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Sütlüce'den Haliç'e açılan bir deniz kulübüne ait yelkenli tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi kurtardı. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA Etiketler: tekne battı istanbul haliç haliç tekne haliç

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.