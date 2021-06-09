Balıkçı Mehmet Oral, önceki gün akşam saatlerinde oltasında bir ağırlık fark etti.

Çekmeye çalıştığında ağırlık daha da arttı, oltanın misinası koptu. Daha sonra ise suyun yüzeyine çıkan köpek balığını gördü.

"İlk defa Haliç'te köpek balığı görüyorum"

Şaşkınlığa uğrayan balıkçı o anları şöyle anlattı:

"Kıyıda balık tutuyordum. Oltama bir ağırlık geldi. Çekmeye çalışınca çok ağırlaştı. Sonra devasa bir şey olduğunu gördüm. Göz göze gelince misinayı koparttı. Suyun yüzüne çıkan köpek balığını cep telefonuyla görüntüledim. 30 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa Haliç'te köpek balığı görüyorum. Şu an denizde çok balık var. Büyük ihtimalle levreğin, lüferin peşinden geldi. Buralarda olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelir."

Oral o anları cep telefonuyla görüntüledi, köpek balığı bir süre sonra gözden kayboldu.