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Türkiye
İHA 28.06.2024 03:53

Haliç Metro Köprüsü'nden düşen genci tekne kaptanı kurtardı

Haliç Metro Köprüsü üzerinden bilinmeyen bir nedenle denize düşen genci, tur teknesinin kaptanı can simidiyle kurtardı.

Haliç Metro Köprüsü'nden düşen genci tekne kaptanı kurtardı

Eminönü'ndeki Haliç Metro Köprüsü'nden bilinmeyen nedenle denize düşen genç yardım istedi.

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine deniz polisine haber verildi. Yardım çağrısını fark eden bir tur teknesi gencin olduğu alana yanaştı.

Tekne kaptanı, can simidini atarak genci tekneye aldı ve deniz polisine teslim etti. 

Haliç Metro Köprüsü'nden düşen genci tekne kaptanı kurtardı

"Deniz polisi olmasaydı çıkaramazdık"

Denize düşen gence can simidi atarak kurtaran tekne kaptanı Hasan Mutlu, “Oradan gelirken deniz polisi geldi oraya. Polisler, biri denize atladı mı dedi? Ben de görmediğimi söyledim. Sonra polisler ileriye doğru gitti. Polisler de arıyordu tabi, polisler de görmedi onu. Sonra ben karşımda gördüm onu tam köprünün ayağında ışığa doğru gördüm. Denizde eli havada duruyordu köprünün dibinde.

Doğru gittim karşıya, çocuğu almaya. Can simidim burada hazır zaten, daha önce çok böyle adam kurtardığım için, can simidim hep hazır duruyor burada. Attım ona can simidini, yüzerek geldi, titriyordu zaten, yukarı çıktı buraya. Şuuru yerindeydi yalnız, durumu iyiydi. Ambulans geldi, deniz polisi de geldi tabi. Deniz polisinin yardımıyla. Deniz polisi olmasaydı çıkaramazdık” dedi.

Hastaneye kaldırılan gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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