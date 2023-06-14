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Türkiye
AA 14.06.2023 15:38

Hakkarili aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Hakkarili aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde "Hakkari anneleri Diyarbakır anneleri el ele" yazılı pankart, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısını yineledi.

Eyleme destek veren Naime Kutlar, grup adına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran'da şehit olan askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

Dağa kaçırılan ve kandırılan çocuklarına kavuşmak, seslerini duyurmak için mağdur edilmiş aileler olarak bir araya geldiklerini belirten Kutlar, 46 haftadır haykırdıklarını ve haykırmaya devam edeceklerini aktardı.

Ailelere bazı şehit yakınları da destek verdi.

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Hakkari HDP
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