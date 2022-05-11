Ulaştırma ve Alt yapı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın 2022 yılı Nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, havalimanında nisan ayında iç hat yolcu trafiği 11 bin 465 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 88'e ulaştı, yük trafiği ise toplamda 122 ton oldu.

Dört aylık dönemde havalimanında yolcu trafiği 25 bin 925, uçak trafiği 183, yük trafiği de 274 tona ulaştı.