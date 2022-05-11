Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da 4 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde mantar yiyen 4 kişilik bir aile gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Arıca köyünde, aynı aileden Mehmet Şerif, Asya, Kübra ve Bilal Ekinci'de, mantar yemeğinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri görüldü.
Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile üyeleri, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Batman Gıda Zehirlenmesi
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