Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, son bir haftada 9 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Alandüz bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK'lı teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.

Terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, 50 çuval un, 50 çuval şeker, 2 çuval mercimek, 2 çuval fasulye, 15 poşet tuz, 2016 tarihli 15 barbunya konservesi, kullanılmamış durumda dörtlü ocak seti, birer çaydanlık ve boş tüp ele geçirildi.

Çukurca'da devam eden operasyonlarda ise bir tamburalı 6'lı bombaatar, 2 G-3 piyade tüfeği, bir AK-47 kalaşnikof tüfek, 2 el bombası ile 3 terörist elbisesi bulundu.

Kaynak: AA