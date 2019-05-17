Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Başkale ilçesi Çaldıran Mahallesi'nde operasyon başlattı.
Ankara İstihbarat Komutanlığından görevlendirilen özel ekip ile Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, araziye bırakılmış 2 çuval içerisinde 47 paket halinde 47 kilo 752 gram eroin ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışması sürüyor.
Kaynak: AA